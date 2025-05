CNN vahendab, et Gérard Depardieu süüdimõistmine seksuaalkuriteos on üks kõige laiemat kajastust saanud #MeToo juhtumitest, mis Prantsusmaal kohtusse on jõudnud. Depardieu on oma süüd korduvalt eitanud ning tema advokaat teatas, et kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.