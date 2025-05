SODIAAGISOSINAD Paljudel inimestel võib tulla ette üllatusi: lõppeb ja kaob ikka see, mis elule jalgu jääb

Soovitused nädalaks

Võta üllatusi ja muutusi vastu avatud meelega.

Tea, et kõik, mis lõppeb või lahkub, oli ilmselt kujunenud sinu eluteel rohkem takistavaks kui toetavaks.

Usalda, et edasi saab minna ainult põnevamaks ja paremaks.

Nädalakaart: Karikate kuninganna

Tarokaart Karikate kuninganna Foto: Wikimedia Commons

Dagmar Lamp selgitab, et see kaart on sügava tundetarkuse, empaatia ja sisekaemuse kehastus. Ta on vaikne jõud, kes tunnetab maailma südame kaudu – intuitiivne, kaastundlik ja vaimselt ühendatud. Ta ei sunni ega suru, vaid hoiab ruumi – nii endale kui teistele. Tema kohalolek on pehme, aga tohutult mõjuv, justkui vaikselt voolav vesi, mis suudab vormida kaljusid.

Kui Karikate kuninganna tuleb nädalakaardiks, on see kutse sukelduda oma sisemaailma – mitte uppuda emotsioonidesse, vaid neid mõista ja austada. See nädal toob võimaluse tegeleda tunnetega, mis on seni pinna all olnud. Võid märgata, et oled eriti tundlik, intuitiivne või tajud teiste emotsioone sügavamalt kui tavaliselt. Ja see on kingitus – aga ainult siis, kui hoolitsed ka enda eest sama hellalt, nagu teiste eest.

Kui oled hiljuti olnud rohkem peas või tegutsenud mehhaaniliselt, kutsub Karikate kuninganna sind tagasi südamesse. Ta ütleb: «Kõik vastused ei tule loogikast. Mõni tuleb vaikuses. Mõni tuleb unenäos. Mõni tuleb pisaratega.»

Arvestades, et oleme täiskuujärgses ajas, võib see kaart tähendada ka selguse saabumist tunnetes, eriti neis, mis on seotud suhete, enesehinnangu või vaimse ühendusega. Karikate kuninganna tuletab meelde: hoolitse oma südame eest nii, nagu hoolitseksid armsa lapse eest. Tunded pole nõrkus, nad on kompass. Isegi kui sa ei tea veel, mida sa tunned, on see, et sa tunned, juba tee algus. See nädal ei nõua sinult vastuseid. See küsib: kas sa julged kuulata oma südant vaikuses?