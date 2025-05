Igal kevadel, mil Päike liigub Sõnnis, kogeme täiskuud Skorpionis ning see on üks oluline etapp, mis tuleb läbida, et liikuda edasi suvesse. Nimelt võib see täiskuu tuua hästi nähtavale elutud mustrid, harjumused, struktuurid, mida kantakse endiselt kaasas, kuid millest oleks aeg lõpuks ometi vabaneda. See on sügavuti puhastav ja muundav täiskuu, mis aitab muundada n-ö roiskunud energia uue elu väetiseks.