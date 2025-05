ANDIS KOERALE KANEPIT? Türi noormehe kohta levivad sotsiaalmeedias uskumatud süüdistused: korra puhusin talle vesipiipu, aga muu on väljamõeldis

Elu24 toimetusele saadeti vihje, milles väideti, et Türil tegutseb noormees nimega Trevor. «Ta on äritseja ja loomapiinaja,» väidab vihje saatja lisades, et noormees postitas hiljuti Facebooki kuulutuse, et annab ära oma koera. Koerast loobumise põhjusena tõi ta senisest elupaigast lahkumise.