Kolme tütre isa Daniel Levi: praegu on antud nii palju ja kui antakse veel, siis võtame vastu

«Meie kõige uuem singel (laps – toim) on üheksa kuud nüüd väljas olnud. Kokku on kolm tükki, kõik tüdrukud,» sõnas Levi naerdes ja lisas, et paljud uurivad, kas nad lähevad ka neljandat, poissi, jahtima. «See loteriimäng mulle ei sobi, need šansid,»​ naljatas ta.

«Me oleme rahul sellega, mis meile antakse, praegu on antud nii palju ja kui antakse veel, siis võtame vastu, aga praegu oleme väga tänulikud selle eest, et meil on kolm tervet ja ägedat last,» lisas muusik.

Rääkides muusikast, tõdes ta, et kui peagi hakkab esinemiste hooaeg, siis praegu on palju laulukirjutamist. «Teen hästi paljude arstidega koostööd, kirjutan nii neile kui endale lugusid, see on põhirõhk hetkel.»​

Esimene suvine kontsert toimub 6. juunil, kui toimuvad Tallinna vanalinnapäevad. «Tuleb mõnus suvi!» räägib ta eesootavatest esinemistest.

Suvel võtab ta aga siiski hetkeks aja maha. Nimelt on nad viimased neli aastat käinud perega Haapsalus. «Kui leian suves augu, kus mingeid esinemisi ei ole, siis suve alguses broneerime seal majutuse ära, et see on püha ja siis me ei puutu seda, oleme perega kolm-neli päeva Haapsalus.» Muusiku sõnul on Haapsalus midagi kirjeldamatult erilist. «Nagu Viljandis, natuke sarnane, et lihtsalt tunned sealset headust, soojust, ja no nii ilus arhitektuur, kõik on viimase peal,» rääkis ta Haapsalu võludest.

Danieli ja Eleri peres kasvavad tütred Elviine, Ella ja Amelia.