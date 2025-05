OTSEBLOGI BASELIST Tommy Cashi kohvilaul vallutas eurolava, ajakirjanike pressiruum laulis rõõmsalt kaasa

Kuid teiseks kindlaks edasipääsejaks ennustatakse just Eestit ja Tommy Cashi.

Kolmandana ennustatakse finaali Ukrainat esindavat kolmeliikmelist bändi Ziferblat. Ukrainat esindava bändi võistluslugu «Bird of Pray» jutustab loo ukrainlastest, keda sõda teineteisest lahutas.

Ennustuste järgi on Belgial 77-protsendiline tõenäosus jõuda finaali. Kuid viimane finaalipääseja pole sugugi nii kindel. 49-protsendilise tõenäosusega on viimaseks finalistiks San Marino. Kuid kohe San Marino kannul on ka Sloveenia ja riiki esindav Klemen, kelle finaali saamise tõenäosuseks hinnatakse 48 protsenti.