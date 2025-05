«Paraku peame teatama, et Wiz Khalifa 11.-12. juulil toimuval Beach Grindil ei esine. Artist on ettenägematute ning meist sõltumatute asjaolude tõttu tühistanud kogu oma Euroopa tuuri. Artist vabandab südamest fännide ees ning lubab anda endast parima, et heastada olukord ning jõuda tulevikus Eestisse esinema,» seisab festivali Instagrami lehel.