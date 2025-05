ELU25 Juku-Kalle Raid: kannatus viib kohale! Õpetus, kuidas rännumees Tiit Pruuli juubeliks küpsiseid teha. Enamvähem retsept on kaasas.

Hakkasin tegema küpsist, Tiit Pruulile juubeliks (Maris Pruulile pole vaja, ta on ise väljaõppinud biskviit). Niisiis. Mõte oli selline. Et äkki Tiidule ei toodagi isetehtud küpsist muidu? Sai juba 60, vahib elu aeg rahutult aknast välja, ootab, põseke õhevil, nooruse loojang kohtub vanaduse koidikuga, aga küpsist – ehkki tuli linnast, lumesadu – ei leidnud veel kusagilt. Pikki aastaid – eimidagi. No tibi-tibi, raisk! Et kui nooruse vundamenti on löödud mõrad ja vanaduse sein on sellele ehitatud, siis ei jätku sedagi kauaks.