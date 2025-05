TÄNAVAKÜSITLUS «Toome võidu koju!» Millist edu ennustavad eestlased Tommy Cashile?

Juba homme toimub kauaoodatud lauluvõistlus Eurovisioon 2025! Niisiis küsisime Tallinna inimestelt ausat tagasisidet Tommy Cashi võistlusloole «Espresso Macchiato».



Sel aastal ei jäta Eurovisioon ühtegi eestlast külmaks. Kõik eestlased vastavad kui ühest suust, et nad hoiavad muusikule väga pöialt ning loodavad, et mees toob võidu ka koju!«Kindlasti vaatan poolfinaali, sest lugu meeldib, väga meeldib. Tommy võiks kindlasti saada esimese koha,» sõnabKa poliitikjagub Tommy Cashi​ jaoks ainult kiidusõnu: «Ma loodan, et Eesti saab poolfinaalist edasi. Hea laul ja hea esineja. Mul on ainult parimad lootused tema esinemise suhtes. Tegemist on eripärase looga ja see on löönud maailmas laineid. Loodan, et teised riigid ka hindavad tema kunsti ja lauluoskust ning laulu.»