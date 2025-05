PÄEVAHOROSKOOP 13. mai: Lõvil on uljas, Kaalud on mõistvad ja toetavad

Võiksid külastada kultuuriüritust, käia näitusel, kontserdil või teatris. See mõjub õpetlikult, mõtlemapanevalt või aktiveerib mälestusi. VÄHK

Suureneb vajadus tunda end meeskonnaliikmena. Töötahe on suurem siis, kui oled osa grupist, mis püüdleb ühise eesmärgi poole. LÕVI

Pole just parim päev ülemuse jutule minekuks, sest taktitunnet kipub sul nappima. Ulja pealetungiga sa aga eesmärki ei saavuta. NEITSI

Sul ei ole võimalik suhete teemale lõbusa pealiskaudsusega läheneda. Tähtis on see sügavam, mis pinna alt kohe välja ei paista. AMBUR

Sul on võimalus valida: kas surud oma arvamust teistele peale või kasutad tänast energiat selleks, et midagi kauakestvat üles ehitada.​

Merkuuri ja Pluuto pingeseisu mõjul kipud kangesti vaidlema. Nii oluline on teistele selgeks teha, et sinu on täiega õigus!



KALAD