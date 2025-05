OHHOO Maailma ühe vaadatuima kohtingusarja peategelane jalutas kaaslannadega Tallinna vanalinnas

Hooaja kuues osa viib vaataja pealinna tänavatele ja Eesti Vabaõhumuuseumisse. Just seal toimub salapärane armurituaal, kus põletatakse salveid ja vaadatakse teineteisele küünlavalgel silma. Teisel kohtingul külastatakse suitsusauna, kus ameeriklasi ootab ees üllatus, kui leiliruumi sisenevad alasti eestlased.

Eesti turismiturunduse juht Anneli Lepp rääkis esmaspäeval Kanal 2 saates «Telehommik», kuidas maailmakuulus sari siia jõudis. «Sa pead silma hakkama, et see täpselt nii käib. Telesaated otsivad kohti, mis on varjatud. Ja me hakkasime kuskil väga hästi silma,» sõnas Lepp.

Eesti-poolne pingutus selliste koostööde saavutamiseks on järjepidev. «Seal on tegelikult päris tugev töö taga. «Poissmehed» jõudsid meieni, tegid ise ettepaneku ja meie siis hakkasime läbi rääkima,» selgitas ta.

Sari «Poissmees» Foto: Duo 4

Võttemeeskond oli Eestis suur ning tootmise toetuseks eraldas riik 50 000 eurot. Lepp märkis, et turismivaldkonnas on eelarved piiratud ja koostöö põhineb enamasti sisulisel panusel. «Me teeme rohkem tööd, eelarvet meil nii suurt ei ole,» ütles ta.

Lepa sõnul saabus Eestisse ligi 160 saate tootmisega seotud inimest. «Meie pakkusime välja erinevaid võttepaiku, aga mida nad täpselt tegid, seal me kaasa rääkida ei saanud. See oli ka salajane – ega me ise nägime saadet alles siis, kui see eetrisse läks.»

Tallinnas filmitud osa pole ainult linnavaate tutvustus. See on Eesti visiitkaart miljonitele vaatajatele. «Meie eesmärk on alati rohkem Tallinnast väljapoole suunata. Aga UNESCO huvitab alati ameeriklasi – vanalinn ja Vabaõhumuuseum olid ka meie nimekirjas.»

Saate mõju on tuntav, kuigi kõiki tulemusi pole võimalik kohe arvudes mõõta. «USA numbrid kasvavad. Me arvame, et see kõik on «Poissmeeste» mõju,» muigas Lepp. Tema sõnul jõuab Eestisse pidevalt uusi päringuid eri maailma paikadest.

«Kuna me oleme just väike riik, siis me peame alati rohkem tegema kui teised. Soome peab palju vähem tööd tegema, et olla nähtav. Eesti peab rohkem pingutama. Aga kõik numbrid näitavad, et otsitakse kohti, kus pole varem käidud.»