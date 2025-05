VIIS PÄEVA VALUDES Raadiohääl Andres Puusepp veedab emadepäeva haiglas: palatikaaslased on vähemalt lahedad

Raadiohääl Andres Puusepp tundis möödunud nädala teisipäeva hommikul, et tervis hakkas talle muret tekitama. Mees viidi tööpostilt otse haiglasse, kus aga lahendust ei leitud. ​​Täna 11. mail on mees endiselt arstide hoole all.

«Arstid ja õed on väga toredad,» sõnab mees ühismeedias, lisades, et palatikaaslased on samuti täitsa lahedad.​