PÄEVAHOROSKOOP 12. mai: Kaksikute töine keskkond on ärev, Sõnnil hea aeg vabaneda asjadest, mis teda enam ei teeni

Võta äriasjad karmil pilgul luubi alla. On niisuguseid asju, mis on oma aja ära elanud ning mille nimel ei tasu enam pingutada. SÕNN

Pingeline täiskuupäev on kiire edasiliikumise aeg, mil tuleks vabaneda kõigest üleliigsest, lõpetades ka suhted, mis enam ei toimi. KAKSIKUD

Töine õhkkond on ärev. Sind ärritab, kui keegi esitab sulle jaburaid nõudmisi ja piiranguid või takistab sinu eneseteostust. VÄHK

Sinu pilk on uljalt tulevikku suunatud. Sead sihiks midagi niisugust, milleni on võimalik jõuda vaid juhul, kui eriliselt vapralt tegutseda. LÕVI

Hea on kodus midagi muuta – parandada katkised asjad või alustada remonti. Pere heaolu nimel tegutsedes kasvab sisemine rahulolu. NEITSI

Sinuni jõudev info on üllatav ja segadusse ajav. Enne kuuldu põhjal järelduste tegemist veendu, kas juttudel on tõepõhi all.



KAALUD