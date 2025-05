VIDEO «Pinge oli piisavalt üles kruvitud.» Häälesaates osalenud laulev trummar pidi kolmandana lahkuma

Saates «Ma näen su häält» osalenud ning kolmandana välja saadetud trummari Elvis Jakobsoni kohta ütles saate nõunik Korea esmalt, et tema hinnangul suudab 70 protsenti trummaritest bändiga kaasa laulda. «Kui nad bändiga kaasa laulavad, suudavad nad siin ka laulda. Ma arvan, et ta ongi trummar, kui ta just ei ole ekstra seda väikest trummipulga viibutust selleks saateks ära õppinud. Aga kuna ta ära tegi kenasti, mikrit hoiab ilusti suu lähedal, siis ma arvan, et ta on trummar ka.»