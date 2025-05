Armsad horoskoobihuvilised, tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on tegelikult palju enamat kui tema päikesemärk. Päikesemärgil põhinevad horoskoobid jäävad meelelahutuse tasandile ning ei ava astroloogia pärisolemust. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.