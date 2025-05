Esmamulje oli petlik: häälesaate esimene väljalangeja Merit esitas kaunilt Silvi Vraidi laulu

Häälesaates osalenud Merit Hirvoja-Tamm esmamulje põhjal arvajaid ja nõunikke paraku veenda ei suutnud: seda pakkusid saate alguses nii Mart Juur kui ka Korea. «Mulle tundus, et natuke liiga pingeliselt läks sellesse episoodi – mis viitab vähesele kogemusele –, võib-olla ka soovi pisut pingutada liiga palju on padelimängijas. Et ta ilmselt ei laula,» ütles Mart.