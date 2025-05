ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Endine kirurg räägib, miks teda karistati loomade aitamise eest

Pihkva keskendus loomadel esinevatele luu- ja liigeseprobleemidele. Tema sõnul vajasid paljud juhtumid erialateadmisi, mida veterinaararstid alati ei pakkunud, mistõttu pöörduti just tema poole. Ta tegutses ka Tallinna loomaaias, kus aitas loomi ortopeediliste vigastustega, ning hindas tõukoerte puusaliigese väärarengut. Pikka aega kuulus ta ka Eesti Kennelliidu usaldusarstide hulka.



Murdepunkt saabus siis, kui veterinaarametile esitati teade, et Pihkva ravib loomi tegevusloata. Selle põhjal algatati väärteomenetlus, mille tulemusel määras kohus talle rahalise karistuse. Seejärel lõpetasid temaga koostöö ka mitmed organisatsioonid, sealhulgas kennelliit.



Pihkva hinnangul ei olnud tema tegevuses midagi pahatahtlikku ning ta peab oluliseks olukorda selgitada. Saates saab sõna ka Tallinna loomaaia kauaaegne direktor Mati Kaal, kes ütleb, et Pihkva loomadele kindlasti liiga ei teinud.



Kõigest lähemalt kuuleb esmaspäeval kell 20.30 Kanal 2 saates «Kuuuurija».