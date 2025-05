16 AASTAT KOOS Tanel Kiik tähistas kallimaga aastapäeva: õnn, kui elus on midagi kindlat ja püsivat

«Pidevalt muutuvas maailmas on tõeline õnn, kui elus on midagi kindlat ja püsivat. Aitäh Sulle kõige eest ja ilusat aastapäeva, kallis Marii !» kirjutab ta foto juurde, mis pärineb 2017. aastast.

2020. aastal rääkis toonane sotsiaalminister Tanel «Hommik Anuga» saates, et töönädala jooksul näeb ta oma last pigem harva, kuid nädalavahetustel keskendub oma perele.

«Kui ma hommikul ärkan, siis ta alles magab ning kui ma koju jõuan, siis ta on kas magama minemas või magab, aga kui ma jõuan, siis ikka vannitame, meil on selline komme,» kirjeldas minister oma pereelu.

«Laps on väike inimene, kellel on oma arusaamad ja oma maailm, sinul tuleb olla tema maailma osa, mitte eeldada, et ta on sinu maailma osa,» tõdes Kiik ja rõhutas, et isaks saamine on üks erilisemaid hetki inimese elus.