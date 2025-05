PÄEVAHOROSKOOP 10. mai: Kaksikutel võib tekkida soov välimust muuta, Skorpioni elus valitseb romantiline idüll

Eriti hea on sul olla siis, kui teised sind imetlevad. Võib tekkida soov välimust muuta ja uusi edevaid riideid soetada.

Selle nimel, et ümbrus oleks ilus, oled valmis raha kulutama. Kui satud poodi või laadale, siis ei lahku sa sealt tühjade kätega.

Küllap pühendud eeskätt kodustele asjadele. Lihtne on loobuda ülearusest kolast – puhas ja kaunis ümbrus loob hea meeleolu.

Meeldivat ja kasulikku on võimalik sujuvalt ühendada. Kohustusi on sul terve rida, ent ilmselt on nende täitmine sinu jaoks lihtne.