Coopi nimel levib uus kelmus, mis lekitab «ettevõtte saladusi»

TikTokis on Coopi nimel levimas libapostitused, mis näivad pärinevat Coopi endistelt töötajatelt ja kutsuvad klikkima linkidele. «Tegemist on valeteabega. Kinnitame, et need väited ei vasta tõele ning meil puudub igasugune seos antud sisu ja inimestega,» ütleb Coopi esindaja kutsudes üles sarnaseid postitusi raporteerima.