Absoluutse künismi õigustamine

Püha Varro arvas, et Putin on käitunud seni küllaltki vaoshoitult, aga et just ukrainlaste ülbe käitumine (pean muidugi silmas nende operatsiooni ämblikuvõrk, millega sai korraliku ketuka Venemaa sõjalennundus) on vale. No see on ikka absoluutselt allapoole igasugust künnist kraaksatus.