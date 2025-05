Viljandi mees, kes hiljuti enda sõnul vastumeelselt hooldekodus elama oli sunnitud, leidis omale uue kodu ja on selle üle väga rõõmus. Mureks on vaid see, et siiamaani pole tal kuidagi õnnestunud perearsti leida. Meest abistav naistuttav ütleb, et on teinud palju kõnesid perearstidele, kuid saanud vaid eitavaid vastuseid. «Kõigil on nimistud täis ja uusi patsiente nad vastu ei võta. Ühe variandi leidsin, aga sinna ei pääse ratastooliga ligi,» räägib ta. Tervisekassa esindaja aga ütleb, et Viljandis on piisavalt perearstiabi teenuseosutajaid, kus on nimistus ruumi. Seega peaks igal patsiendil olema võimalus leida enda jaoks parim lahendus.