«Kõik need videod, Kerdo lobiseb seal ja Diana Klas on seal taga ja ta tundub nagu dementne naine olevat. Vabandust. Tundub, et tal on mingi asi juhtunud, et ta ei ole nagu terve mõistuse juures ja Kerdo Mölder eksponeerib seda,» oli üks lausetest, mis Pärtelpoeg ütles.