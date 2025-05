VIDEOINTERVJUU «Võib-olla sellepärast ta mind vihkabki.» Kerdo Möldri sõnul saatis Kristina Pärtelpoja eksmees talle paljaid pilte, kui paar oli veel koos

Kui «Salajuttude» taskuhäälingus hakkasid Mallukas ja Kristina Pärtelpoeg erinevate krehvtiste sõnadega kostitama laulja Kerdo Möldrit, oli see mehe jaoks šokk. Siiski aimab ta, et vihkamise taga võib olla asjaolu, et Pärtelpoja eksmees Siim pidas temaga aastaid romantilist suhtlust, seda ka siis, kui mees oli veel Pärtelpojaga koos.