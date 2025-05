ELU25 Kakk Valter: sotsialism ebaõnnestub alati, sest see eirab inimloomust

Venezuela liikus vähem kui kahe kümnendiga Ladina-Ameerika rikkaimast riigist humanitaarkatastroofini. Ja ikkagi väidavad mõned: “See polnud päris sotsialism.”

Muidugi mitte.

Sotsialism nimelt eeldab, et inimesed töötavad sama innukalt teiste kui enda kasuks. Ei tööta. ​

Päris asi on alati nurga taga – nagu sõber, kes ütleb, et järgmine dieet töötab kindlasti. Või homme maksab ära. Ja siis on need tainapead, kes väidavad sirge näoga, et Chávez ja sotsialism ei ole süüdi. Et imperialistlikud jõud tegid riigile kambaka. Klassikaline sotsialisti jutt muidugi – alati on keegi teine süüdi. Ning mitte kunagi pole selleks sotsialism. Vaatamata lugematutele näidetele.

Sotsialism ebaõnnestub alati

Tõsiasi on paraku aga see, et sotsialism ebaõnnestub alati, sest see eirab inimloomust. See nimelt eeldab, et inimesed töötavad sama innukalt teiste kui enda kasuks. Ei tööta. See usub, et bürokraatia suudab ressursse paremini jaotada kui turg. Ei suuda. Ja see hindab võrdsust kõrgemalt kui vabadust või jõukust. Vale järjekord. Väga vale.

Aga sotsialism jääb ellu, sest see paitab ego. See lubab keskpärastele olla moraalselt üleolevad. See maskeerib kadeduse õigluseks ja nimetab seda "progressiks". See on ideoloogia neile, kellel on tugevad tunded ja nõrk aritmeetika.

Kui sotsialism paratamatult kokku kukub, süüdistatakse kapitalismi ja alustatakse uuesti – teiste rahaga.​