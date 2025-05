TÄNA ÕHTUL Jäähoki MM avatseremoonia on pühendatud varalahkunud Avicii loomingule

Avatseremoonial esinevad mitmed Rootsi ja rahvusvahelised artistid, kes esitavad Avicii tuntumaid lugusid. Õhtu avab noor laulja Ella Tiritiello , kes on varem üles astunud mitmetel Avicii mälestusüritustel. Laulja esituses kõlab tantsumuusikapala «For a Better Day» ja tema etteastega liituvad ka viiulimängija ning jäätantsijad.

Tiritiellole järgneb Ameerika päritolu laulja Greg Curtis Jr., kes sai Rootsis tuntuks telesaates «Idol». Tema esituses kõlab hittlugu «Wake Me Up» ning jääle kuvatakse 3D-animatsioon, mis kujutab maailmameistrivõistluste karika loomist. Karikas on valmistatud hõbedast ja kullast ning see seisab tumedast eebeni- ja bubingapuust valmistatud alusel.