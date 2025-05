VIDEO Kodumaiste nimedega võlts e-poed meelitavad kavalalt ostlejaid

Saates toodi näiteks veebipood, mida peavad meie oma Eesti inimesed Liis ja Karl Tamm, kes väidetavalt on 34 aastat poodi pidanud ja peavad nüüd raske südamega lao tühjaks müüma. Sel puhul lastakse hinnad kuni 80 protsenti alla. Kuid selline ahvatlev pakkumine ei ole siiski tõsi ning Mood-Tallinn, Tamm Mood, Tamm Tallinn ja Kinga Mood nimelised veebipoed on samuti vaid fiktiivsed.

Väidetavalt pere-ettevõttena tegutseva Tamm Tallinna veebipood on tegelikult registreeritud alles aprilli lõpus ja see domeen kuulub Hong Kongis tegutsevale ettevõttele, räägib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja Heldin Malmet . Ka Mood Tallinn ja Kinga Mood veebipoodide taga on seesama ettevõte.

Kui veebipood on eestikeelne, ei tähenda see automaatselt, et tegemist on usaldusväärse lehega ja Eesti ettevõtjaga. Petta saamise vältimiseks tuleks vaadata, millised on kaupleja kontaktandmed ja kas temaga on kerge ühendust saada.