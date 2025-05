PÕHJUS TEADA Lauljanna Beatrice ja räppar AG lõpetasid fännide õrritamise ja avaldasid, miks on 9. mai eriline päev

AG ehk Silver Orissaar palus kallima kätt möödunud aasta 13. novembril paari ühise Bali reisi ajal. «Tore oli hoida seda mõnda aega ainult meie ja meie pere teada,» sõnas Beatrice märtsikuu alguses, mil paar kihluse avalikustas.

Aprilli lõpus jagas Orissaar TikTokis videot pealkirjaga «9.05», mille juurde oli lisatud sõrmuse emotikon. Videost on näha, kuidas kihlatud paar istub Tallinnas Raekoja platsile asetatud piknikutekil, nautides kartulikrõpse ja šampust.

Paar ei avaldanud, mis täpselt 9. mail toimuma saab – kas kõlavad pulmakellad või avaldub hoopiski uus muusikavideo?

9. mail selgus, et altari ees noored veel ei seisa ja tegemist on muusikavideoga – AG ja Beatrice esitlevad uut singlit ja muusikavideot «Paras paar».

Lihtne maapoiss, kes armunud linnaneiusse

Uues kaasahaaravas muusikavideos kehastab AG lihtsat maapoissi, kes on armunud kapriissesse linnaneiusse – ja just sellest pöörasest armastusest, mis rahast rohkem loeb, uus laul räägibki. Singli juurde kuuluv muusikavideo viib vaataja kaasa peadpööritavale teekonnale, kus üks armunud paar tõestab, et kui tunne on tugev, siis saab ka ilma rahata.

Videos näeb muu hulgas mopeedisõitu, toidusõda ja kõike muud, mida üks «paras paar» teha võiks – südamega ja huumoriga.

«See laul on rohkem kui lihtsalt laul – see on lugu kahest täiesti erinevast maailmast pärit inimesest, kes vaatamata kõigile takistustele tahavad koos olla. Nii muusika kui video märksõnadeks on romantika, kaos ja koomika.

«See laul on meie kummardus kõikidele neile, kes usuvad, et tõeline armastus ei küsi hinda – ja vahel on just kõige kaootilisemad lood need, mida hiljem kõige rohkem naerdes meenutatakse,» ütleb paar.