«Kui Tartu ümbruses on joogiveega kaos, siis kas linnas sees võib südamerahuga kraanivett juua?»

«Elan Ihaste piirkonnas ja minu tutvusringkonnas on probleeme vähemalt kümnel inimesel. Sotsiaalmeediast lugedes on seda igas linnaosas juba,» kirjutab toimetusele murelik lugeja. Tartu linnavalitsus ja Tartu Veevärk kinnitavad, et Tartus on veega kõik korras. «Tartu linna veega kindlasti ei ole probleeme, seda on igaks juhuks mitmeid kordi kontrollitud. Proovid on puhtad,» ütleb linnavalitsuse esindaja.