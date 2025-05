VIDEO Juhtub ka parimatel! Kim Kardashian sattus Met Gala vaibal eriti piinlikku olukorda

Teisipäeval toimus New Yorgis moeaasta tipphetk ehk Met Gala! Koha peal oli loomulikult ka ärinaine ja moeikoon Kim Kardashian, kes üllatab igal aastal imeilusate kostüümidega.



44-aastane staar saabus üritusele julges mustas nahast Chrome Hearts korsettkostüümis, millele lisasid sära must fedora-kübar ning teemantidest ja pärlitest aksessuaarid. Ent just vaibal poseerimise ajal lendas tema parema käe keskmiselt sõrmelt küüs lahti ning maandus kõigi silme all sinisele vaibale.