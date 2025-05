Eda-Liis on varem avameelselt öelnud, et teekond kolmanda lapseni oli väga keeruline. Elu24 toimetusele sõnas ta nüüd, oodates neljandat last, et augustis sündiv beebi on justkui imeline kingitus, kes avasüli vastu võetakse.

«Kolmandat last ei oodanudki enam. See oli see, et olid lootuse täielikult kaotanud ja siis ta tuli. Aga nüüd et see neljas kingitus veel pealekauba tuleb…» sõnab telenägu rõõmsalt. «Võtame ta kahe käega armastusega vastu.»