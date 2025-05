ELU25 VIDEO: Milline või milline peaks olema Eesti ülikool? Juku-Kalle Raidile vastavad Tarmo Soomere, Jaak Valge, Riina Sikkut

Ühest küljest võeti tõsiselt ette tehnika ja tehnoloogia. Olulise panuse andis sellesse meie maavarade uurimine ja väärindamine. Veidi liialdades võib öelda, et põlevkivikeemia oli see must hobune, mis vedas Eesti loodusteaduse maailma liigasse. Teine sama oluline suund oli valdkond, mida tänapäeval nimetame Eesti uuringuteks. See sõna otseses mõttes joosti käima suure hooga ja tulemuslikult. Kui Eesti teaduste akadeemia 86 aastat tagasi loodi, nimetati selle algtosinasse pooleks loodusteadlased ning sotsiaal- ja humanitaarteadlased.