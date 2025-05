Ametnik kommenteerib Tänavapuhastuse ASi kastirattaid: töötajate tagasiside on olnud pigem positiivne

Elu24 kirjutas mõni päev tagasi, kuidas juba mõnda aega on Tallinna vanalinna elanikud märganud kitsastel keskaegsetel munakiviteedel kastirattaid, millele on kirjutatud peale «Tänavapuhastuse AS».

Toimetusega ühendust võtnud Tänavapuhastuse ASi töötaja lähedane sõnas, et kastiratas on suur ja raske, lisaks ei tohi sellega kinni panna kõnniteid, mis tähendab, et sa pead sõitma sellega munakiviteel.