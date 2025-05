Ukrainat esindab tänavu Eurovisioonil bänd Ziferblat. Kollektiivi taustalauljat tabas Šveitsis toimuva lauluvõistluse proovide ajal aga valus kaotus. Donetski oblastist pärit lauljatar Hrõstõna Starõkova annab teada, et tema kodulinnas Mõrnohradis tabas Vene rakett tema kodu.

19-aastane laulja on praegu Šveitsis proovides, kuid andis sotsiaalmeedias teada, et tema kodu on hävinenud.