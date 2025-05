Ingerit ja tema kaaslast tabas halb üllatus: jõudsime lennujaama ja selgus, et me ei mahu lennukile

«Esimest korda selline hommikune šokk. Jõudsime lennujaama ja saime teada, et lennufirma on oma lennu ülebroneerinud ja me ei mahu lennukile,» jagas Inger ühismeedias hommikust halba üllatust. Meel oli eriti mõru, sest paar on teel Amsterdami Billie Eilishi kontserdile. «Esimese asjana tulid muidugi pisarad silma. Oli täielik teadmatus, et mis saab, sest õhtul peame olema Amsterdamis Billie Eilishi konsal,» jagas ta enda Instagrami fännidele.