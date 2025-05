«Puhas, lihtne ja arusaadav eesti keel!» ütleb fotot oma Facebooki lehel jaganud Küllike irooniliselt. Postitust on jaganud ja kommenteerinud paljud. Fotol torkab silma ka erakonna Tartumaa Rohelised logo.

«Kas kahejalgsetele putukatele?» küsib üks foto kommenteerija. «No sajajalgsetele võib kraamist puudu tulla,» naljatleb teine. «Kas tõesti mitte ühtegi eestlast poes ei ole?» imestab kolmas absurdse tootenimetuse üle. «See ju siililegi selge, võtad sääse ja muudkui hõõrud,» tehakse nalja. «Kas rottidele ka võib määrida,» küsitakse veel. Keegi kommenteerijatest foto tõelisuses kahtlust ei väljenda – tundub usutav, et selline nimetus tõepoolest tootesildil on, sest keelelisi apsakaid on varemgi ette tulnud.