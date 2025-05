Teisipäeval jagas Star FMi raadiosaatejuht Andres Puusepp ühismeedias, et oli sunnitud hommikul endale kiirabi kutsuma. «​See oli ehmatav, minu olukord ei olnud mingi suva asi ja see oleks võinud lõppeda väga kurvalt. Jumal tänatud, et läksin erakliinikusse,»​ tõdeb raadiohääl.