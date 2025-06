Lapsevanem osutas klassiga planeeritud etenduse mittesobivusele, teatriskäik jäeti ära

Endla teatri turundus- ja müügijuht Inger Lilles-Nestor ütleb, et lavastus «Kurjus» on nende teatris lavale toodud eelkõige põhjusel, et see aitab puudutada ja teadvustada väga olulisi ning ühiskonnas aktuaalseid teemasid – kooli- ja perevägivalda ja selle varjatud mõjusid ja protsesse.

«On tõsi, et lavastuses räägitakse vägivallast ning tuuakse see teemana esile, kuid lavastus ei too vaatajate ette vägivaldseid stseene ega kujuta seda õigustavana. Reaalset, otsevaadeldavat vägivalda laval ei ole. Kujundlik lavastuskeel aitab rõhutada, et vägivald on nähtus, mida ei tohi ignoreerida ega vaadelda isoleerituna – see jätab jälje, mõjutab inimsuhteid ja kujundab noore inimese arusaamu maailmast,» selgitab teatri esindaja.

«Lisaks on teater üheskoos Sensuse psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse psühholoogidega leidnud võimaluse pakkuda huvilistele noortele ka «Kurjuse» etenduste järel selgitavaid vestlusringe, kus spetsialistid on aidanud noortel paremini mõista laval nähtut ning avanud olulisi teemasid: kuidas ära tunda ja mõista tugevaid tundeid, mis on aktsepteeritav käitumine ja mis mitte, millal algab kiusamine ning kuidas sellega toime tulla.»

Lilles-Nestor räägib, et lavastust ette valmistades on koostöös Peaasi spetsialistidega loodud ka lapsevanematele, õpetajatele ja teistele soovijatele tasuta abimaterjalid, mille saab kätte Endla veebilehelt, «Kurjuse» lavastuslehelt ja mis aitavad suunata täiskasvanu ja lapse vahelist arutelu lavastuses püstitatud küsimuste üle.

«Meie siiras soov on, et etendus pakuks noortele võimalust läbi elada, peegeldada ja mõtestada, miks vägivald tekib, kuidas seda ära tunda ja miks on oluline seista selle vastu, mitte jääda kõrvaltvaatajaks.»