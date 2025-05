Ühismeedias meenutatakse kunstnik Lola Liivatit: üks täht on maistest sfääridest taevastesse tõusnud

«Täna langetame leinas pea. Lahkunud on eesti kunsti grand old lady, armastatud kunstnik Lola Liivat (17.08.1928 – 6.05.2025), keda ka Eesti abstraktsionismi kuningannaks on nimetatud. Üks täht on maistest sfääridest taevastesse tõusnud. Jääme harukordse ande ja pika loometeega Lola Liivatit mäletama läbi tema loomingu,» mälestab kunstnikku Vernissage kunstigalerii jagades fotot Liivati maalist «Punase-sinise altarile» aastast 1984.

«Minul on temaga nii mõnigi soe mälestus, ühiseks aineseks ja kokkupuutepunktideks (või lausa [vaimu[[värvi]]laikudeks]) muidugi kunst. Küll käis tema minu Haus galerii avamisel, siis kaasas oma «Vaimu vastupanu» näitusele Tartu kunstimuuseumis nii armsalt ka nooremaid abstraktsioniste, nende seas minu maal,» meenutab Liis Koger. «Vabadus ja sõltumatus olid talle nii olulised ja nüüd on need lõpuks, lõplikult käes. Selle väikese pinna peale on meil harukordselt palju geeniuseid antud, paraku liiga vähe neid, kes oskaks mitte massile mõeldud loomingut hinnata. Viitan sellele, et kui abstraktsest kunstist rääkida, on Lola mõjutanud kõiki järeltulevaid maalikunstnikke. Ometi ei saanud ta selle eest elutööpreemiat. Küllap andis talle tagasi tema looming ja loodetavasti need, kes seda mõistsid. Tõeliselt kõrget lendu ja noote, mis on Sinu armastatud klassikalisest muusikast veel sügavamad!»