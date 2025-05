«MULLE MEELDISID KUTID» 24 aastat moekunstnik Diane von Furstenbergiga abielus olnud miljardär tuli kapist välja

Miljardäri ja meediamoguli Barry Diller otsustas 83-aastasena avalikkusele viimaks teada anda, et ta on gei. Tema avameelne essee New York ajakirjas kannab pealkirja «Barry & Diane: The truth about us, after all these years» ehk «Barry ja Diane: meie tõde pärast kõiki neid aastaid».