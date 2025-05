Treener ja fitness-sportlane Christin-Amani Kiivikas: «Emadus ja üldse emaks olemine on siin maailmas kõige ägedam roll. See on suur vastutus, aga samas õpetab tingimusteta ja siiralt, päriselt kedagi kogu südamest armastama. Vahel mõtlen, et lausa naljakas, kuidas päeval, mil emaks sain, muutus kõik 360 kraadi võrra ja nüüd on mul igavesti kõrval inimene, kes on kogu mu maailm ja samas ka sõber kogu eluks.»​