Ligi 150 otsijat on trotsinud vihma ja udu, et leida kuueaastane Lily Sullivani ja nelja-aastane Jack Sullivani, keda nähti viimati reedel oma kodu lähedal Pictou maakonnas, 100 miili (160 kilomeetrit-toim.) Halifaxist kirdes, teatab The Guardian.