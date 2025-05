Vanahärra vedas Elisaga vägikaigast: suurfirmad arvavad, et nad võivad tavainimesest lihtsalt üle sõita

79-aastane Tõnis Raudla käis ligi aasta aega ühest Elisa esindusest teise, et tagastada seadmed, mida ta ei soovinud, sest Elisa teenus tema metsamajas ei toiminud. «Nemad väidavad, et mul on leping. Mulle viimane kord Lasnamäel öeldi, et müü ise seadmed maha,» räägib vanahärra, kes maksis kokku 223 eurot seadmete eest, mida tal vaja polnud. Elisa pressiesindaja ütleb «Kuuuurija» saatele, et neil on kahju, et olukord selliseks kujunes ja viga oli kommunikatsioonis – kliendile oleks tulnud lepingut paremini selgitada. «Meil on siit väga palju õppida,» ütleb Elisa esindaja.