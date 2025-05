«ELU ON NAUTIMISEKS JA KOGEMISEKS!» Trad.Attack!iga pausi teinud Sandra Sillamaa otsib enda lavakostüümidele uusi omanikke

«Kahju ei ole, sest ma olen ise aastatega jõudnud sinna, et olulised on kogemused ja elamused, mitte asjad,» räägib lauljatar Sandra Sillamaa, miks on otsustanud enda esinemiskostüümid maha müüa. «Kui paari aasta pärast peaksime uuesti Trad.Attack!iga lavale tulema, saan juba uute kostüümidega üllatada!»