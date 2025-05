ALGAS AEGADE SUURIM KOHTULAHING Sean Combsi kohtuprotsess ajas isegi kohtuniku naerma: loeksin nagu «Sõrmuste isanda» lisaosa

Kohtuprotsessi eel valiti vandekohtunikke, kelle hulgast üle 600 täitis eelnevalt ulatusliku küsimustiku. Neilt küsiti, kas nad tunnevad või on kursis paljude kuulsustega, sealhulgas Kanye Westi, Michael B. Jordani, Mike Myersi, Kid Cudi ja mitmete teistega. Nimekirjas oli ka Sean Combsi endine partner Cassie Ventura, kes on kinnitanud, et annab kohtus tunnistusi.