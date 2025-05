Pealtnägijaks olnud naine rääkis hiljem meediale, et leidis lapse maast külmana ja hüsteeriliselt karjumas. «Ta oli täiesti alasti ja nii kõvasti nuttis, et mul tõmbas hinge kinni. Võtsin ta sülle, ta oli jääkülm. Ta korrutas vaid: ema, au-au.»

Naise sõnul oli kõige šokeerivam see, et keegi maja elanikest ei tulnud appi, hoolimata lapse valjuhäälsetest karjetest.