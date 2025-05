«EI KOMMENTEERI!» Kes on Jaak Madisoni väidetav uus kaaslane?

Elu24-le laekunud vihje teatab, et poliitiku ja Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni uueks kaaslaseks on Vene teatri turundusjuhina töötav 35-aastane Ksenia Paškovski. Varem on ta sotsiaalmeedias avaldatud info järgi töötanud Tallinna Kesklinna Valitsuses terviseedenduse peaspetsialistina ning Mustamäe linnaosavalitsuses nõunikuna. Samuti on naine enda varasemateks töökohtadeks märkinud ETV+, Decus Clinicu ja Novatoursi.