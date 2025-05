Õnnepalees abielusid sõlmiv ametnik: viimase viie aastaga on abiellumise kuupäev järjest enam päevakorda tulnud

Esmaspäev, 5. mai oli Tartus küll külm ja kõle, kuid paljude abiellujate jaoks päikeseline päev. Tartu õnnepalees sõlmiti koguni 27 abielu. Kui linnaliikluses võis tunda, et autosid on tavapärasest rohkem ja eeldada, et toimumas on palju pulmapidusid, siis õnnepalee juures oli pärastlõunasel ajal vägagi vaikne hoolimata sellest, et alates kella kümnest hommikul kuni õhtul poole kuueni saabus järjest uusi paare abielu sõlmima. 5. mail sõlmiti aga vaid kabinetiabielusid ning suuri pulmaseltskondasid ja pargis pilte klõpsivaid värskelt abiellunuid seega näha ei saanud.