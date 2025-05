Nime muutmine on üks esimesi samme, mida uus paavst Rooma-Katoliku Kiriku juhina teeb, ja see võib mängida tohutut sümboolset rolli tema pontifikaadi tooni loomisel, kirjutab CNN .

See on pretsedent, mis loodi varakeskajal, ja kuigi paavstil pole doktriinilist põhjust uue nime valimiseks, on sellest saanud osa valimisprotsessist.