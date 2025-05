TÄNA «KUUUURIJAS» End Vasjana esitlev naine petab neidudelt raha välja, politsei menetlust ei alusta

Neiude sõnul otsib Musakko noortega kontakti sotsiaalmeedias, alustab sõbralikku suhtlust ja võidab kiiresti usalduse. Seejärel suunab ta neid võtma enda nimele kiirlaene, väites, et tasub need ise. Raha liigub tema kasutusse, kuid laenukohustused jäävad kannatanutele. Ühe tüdruku nimel on võetud ligi kümme tuhat eurot .

Saates oma lugu jagavate noorte sõnul kasutab Musakko ära just neid, kes on hiljuti saanud täisealiseks ega oska ohtu veel õigel ajal märgata. Mitmed neist on pöördunud politsei poole, kuid uurimist ei ole alustatud. Politsei põhjendab seda sellega, et andmed on antud vabatahtlikult ja lepingud sõlmitud nende enda nimel.